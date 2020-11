La strana storia di Sampdoria e Bologna, dove si sfidano due gambiani e due giapponesi

Quella tra Sampdoria e Bologna è la sfida di due multinazionali. Le cui strategie di mercato sono profondamente dissimili, soprattutto in quanto a struttura scouting, ma che evidentemente hanno dei profondi tratti in comune. Un'occhiata alle probabili formazioni delle due squadre di Claudio Ranieri e di Sinisa Mihajlovic e si nota subito che da entrambe le parti ci sono un polacco, un giapponese, un gambiano e uno svedese. Sono soprattutto la presenza di Yoshida e Tomiyasu a colpire, anche se i percorsi dei due sono differenti. Il primo è arrivato dopo una militanza inglese al Southampton, il secondo dopo due stagioni in Belgio al Sint-Truiden. I gambiani: Colley è stato preso in Belgio ma dalla Sampdoria, Barrow invece è scuola Atalanta. Sabatini preferisce da sempre il talento sudamericano, dunque Dominguez è l'emblema della sua filosofia. Dall'altra parte Osti e Pecini guardano a mercati nuovi ed emergenti, leggi al capitolo Thorsby. Però le coincidenze non mancano e seppur con strade diverse, l'obiettivo e l'idea di calcio coinvide. Non si arriva a una sfida così multietnica ma altrettanto simile per caso.

Audero (Italia)

Bereszynski (Polonia)

Yoshida (Giappone)

Colley (Gambia)

Regini (Italia)

Ekdal (Svezia)

Thorsby (Norvegia)

Candreva (Italia)

Ramirez (Uruguay)

Jankto (Repubblica Ceca)

Quagliarella (Italia)

Skorupski (Polonia)

De Silvestri (Italia)

Danilo (Brasile)

Tomiyasu (Giappone)

Hickey (Scozia)

Svanberg (Svezia)

Dominguez (Argentina)

Orsolini (Italia)

Soriano (Italia)

Barrow (Gambia)

Palacio (Argentina)