© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il triplete più Icardi. Con qualche accorgimento arrivato negli anni, con qualche grande assente come Lucio, Cordoba, Stankovic. Però la realtà è che in questo non certo arbitrario miglior undici del decennio dell'Inter c'è tanto di José Mourinho e poco dei suoi successori. Tanto del punto più alto di un ciclo e pochissimo di quel che è arrivato dopo. I grandi campioni degli ultimi anni? Handanovic, Perisic, De Vrij, Skriniar, non trovano posto in questa formazione. L'unico è gioco forza Mauro Icardi che ha segnato in ogni senso un'era, recente, patinata, per la formazione nerazzurra. Però il resto è tutta l'Inter del Triplete o quasi. Impossibile farne a meno, è stata l'alba del decennio e il tramonto di un'era. Che però resterà per sempre nella memoria degli appassionati.

(4-3-3): Julio Cesar; Maicon, Samuel, Materazzi, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Sneijder; Milito, Icardi, Eto'o. All: Mourinho.