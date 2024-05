Inter, Kayode nome caldo per la fascia destra. Carboni potrebbe essere la chiave

vedi letture

Uno dei nomi caldi sul mercato dell'Inter, almeno per quanto riguarda le possibili uscite, è quello di Denzel Dumfries, la cui permanenza in nerazzurro non è del tutto scontata. Se in passato per un'eventuale sostituzione dell'olandese si è pensato a Wan Bissaka dal Man United, ora invece spunta il nome di Michael Kayode, esterno della Fiorentina e già colonna dell'Under 21 azzurra.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, se Dumfries non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 i nerazzurri andrebbero forte sull'azzurrino della Fiorentina. La chiave per strapparlo dal club viola secondo la rosea sarebbe Valentin Carboni, giudicato incompatibile con il 3-5-2 di Inzaghi e dalla cui cessione l'Inter potrebbe ricavare 30 milioni. Una situazione tutta in divenire anche se qualcosa sembra già muoversi.

L'argentino potrebbe anche essere inserito nell'affare con il Genoa per Albert Gudmundsson, obiettivo vero e proprio dei meneghini. Ancora non ci sono stati contatti tra l’Inter e il Genoa ma una volta conquistato lo scudetto i nerazzurri tenteranno l’affondo decisivo per cercare di anticipare la concorrenza (soprattutto quella inglese del Tottenham). Il cartellino dell'argentino sarebbe fondamentale per abbassare in modo sostanziale le prese del Grifone, che già in inverno per l'islandese chiedevano circa 30 milioni di euro.