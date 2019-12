La top 11 del decennio della Fiorentina: zero tituli ma quanti campioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pur senza trofei, la Fiorentina della gestione Della Valle ha regalato alla piazza fior di campioni. Un decennio di alti e bassi per la società fiorentina, lo si spiega già dalla difficoltà di trovare già il 'miglior tecnico' perché nessuno di questi ha vinto un titolo. Però per l'entusiasmo portato e per il gioco visto, è indubbiamente Montella il nome da citare. Una formazione di giocatori che hanno poi spiccato anche il volo altrove, come Marcos Alonso, o toccato la vetta della propria carriera in viola, come Gonzalo Rodriguez e Borja Valero. Di fatto tutti senatori e simboli, Pizarro e Giuseppe Rossi come genio, Cuadrado come sregolatezza. Tra i pali Frey, pur a fine ciclo, perché dopo tutti hanno regalato gioie e dolori. E poi Astori. Per sempre simbolo di Firenze, ricordo straziante di questo decennio viola.

(3-4-3): Frey; Rodriguez, Astori, Pezzella; Cuadrado, Borja Valero, Pizarro, Alonso; Jovetic, Gilardino, Giuseppe Rossi. All: Montella.