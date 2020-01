La Top 11 della prima parte di Serie A femminile: Kelly intrusa fra le big

© foto di Sergio Piana

La prima parte della stagione di Serie A ha visto confermato il dominio della Juventus nonostante la costante Fiorentina e la crescita di Roma e Milan. Per questo nella formazione del girone d’andata, anche se mancherebbe ancora una giornata, c’è tanto bianconero fra campo e panchina.

Fra i pali c’è ovviamente Laura Giuliani, la meno battuta con appena sei reti al passivo in 10 giornate, mentre in difesa trovano posto il capitano bianconere Sara Gama e la milanista Laura Fusetti al centro con Alia Guagni, sempre più bandiera viola dopo il no estivo al Real Madrid, a destra ed Elisa Bartoli a sinistra. In mezzo al campo una ritrovata Martina Rosucci, che ha messo alle spalle l’infortunio che l’aveva tenuta fuori per quasi tutta la stagione, e il neo acquisto del Milan Dominika Conc (già autrice di quattro gol). Sulla trequarti l’attuale capocannoniere del campionato Cristiana Girelli, che viaggia alla media di un gol a partita, con la viola Tatiana Bonetti, nove reti, e la romanista Andressa Alves, che dopo un avvio frenato dagli infortuni sta trascinando le giallorosse con gol e giocate mostrando tutto il suo (innegabile) valore. Come centravanti l’unica giocatrice che non milita nelle big: Maegan Kelly della Florentia San Gimignano autrice di sette reti (al pari di Daniela Sabatino del Sassuolo) e trascinatrice delle neroverdi toscane che si stanno confermando a grandi livelli in questa prima parte di stagione. In panchina trovano poi spazio altre rappresentanti di squadre minori come le empolesi Cinotti e Simonetti, la veronese Glionna, l’altra sangimignanese Dongus e appunto Sabatino.

Questa la formazione schierata con il 4-2-3-1 e guidata in panchina da Rita Guarino che ha arricchito la sua bacheca, e quella della Juventus Women, con quella Supercoppa Italiana che era sempre mancata negli anni precedenti:

Giuliani; Guagni, Gama, Fusetti, Bartoli; Rosucci, Conc; Bonetti, Girelli, Andressa; Kelly. A disposizione: Korenciova; Sembrant, Dongus, Boattin, Hovland, Cinotti, Galli, Hegerberg, Simonetti, Serturini, Glionna, Sabatino, Giacinti. Allenatorice: Guarino