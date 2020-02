La zampata di Caicedo decide i primi 45' di Parma-Lazio: è 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina col vantaggio della Lazio per 1-0 il primo tempo del posticipo delle 18 tra biancocelesti e Parma: una zampata di Caicedo fa andare Simone Inzaghi al riposo a -1 dalla Juventus e dalla vetta in classifica. Prima frazione ben giocata da entrambe le squadre in ogni caso, solo un episodio ha sbilanciato la gara in corso al Tardini.

Primo squillo della gara firmato Parma: Kurtic da calcio piazzato colpisce forte e ad aggirare la barriera, Strakosha devia in corner per non rischiare nulla. Lazio che invece sa rendersi pericolosa in ripartenza: un paio di affondi di Jony e una bella intuizione di Parolo mandano al tiro Caicedo e Luis Alberto, ma entrambe le conclusioni non danno alcun pensiero a Colombi. Biancocelesti che fanno molto fatica ad entrare nel densissimo schieramento difensivo di casa, così la palla ce l'ha quasi sempre il Parma, il quale però fatica ad innescare le punte e difetta in particolare nell'ultimo passaggio. Ma è proprio l'ultima occasione del primo tempo a premiare gli ospiti: cross di Marusic da destra, Immobile anticipa Iacoponi e con un rimpallo serve a Caicedo un pallone solo da buttare alle spalle di Colombi. Vantaggio non pienamente meritato e fortunoso per i biancocelesti, che sbloccano una sfida molto pericolosa: visto quanto successo contro l'Hellas, un gol importantissimo.