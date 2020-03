Lapo Elkann: "Lotito ci illumini: ma ha una laurea in virologia o in statistica?"

vedi letture

Le dichiarazioni attribuite a Claudio Lotito ("Avete visto i dati? Oh se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo con i luminari, quelli che stanno in prima linea, non con i medici delle squadre") non sono andate giù a Lapo Elkann, che utilizza ancora una volta i social per punzecchiare il presidente della Lazio, che si è contrapposto ad Andrea Agnelli nell'ultima assemblea di Lega Serie A. Questo l'ultimo tweet del cugino del presidente bianconero: "Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato".