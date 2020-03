Lazaro e un ritorno all'Inter: "Non penso al futuro. Solo al bene del Newcastle"

Attraverso il sito ufficiale del Newcastle Valentino Lazaro, laterale austriaco di proprietà dell’Inter passato in prestito ai Magpies lo scorso gennaio, ha parlato del proprio futuro ancora in bilico fra Premier League e Serie A: “Ho già dovuto rispondere molte volte a domande sul mio futuro ma quello che posso dire adesso è che sono completamente concentrato su quello che to facendo. Non sarei venuto al Newcastle se non fossi totalmente concentrato su questo club. Sono felice qui ed è l’unica cosa a cui penso. Voglio aiutare il club a raggiungere i propri traguardi”.