Lazio, Acerbi: "Oggi siamo stati troppo superiori allo Zenit. Parolo? Giovane da ammirare"

Il difensore Francesco Acerbi ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato del successo contro lo Zenit San Pietroburgo che avvicina la squadra agli ottavi di finale di Champions League: “La cosa principale è divertirsi, se non lo fai non è possibile giocare a certi livelli. Abbiamo la testa sgombra, sappiamo dove vogliamo arrivare, ma restiamo coi piedi per terra. Lo Zenit doveva vincere per forza, sono una squadra esperta, che da nove anni gioca in Champions League, ma noi oggi siamo partiti bene e siamo stati troppo superiori in campo e lo si è visto. Siamo stati bravi a restare compatti, fare il nostro gioco e creare tante occasioni. Volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti, l'unico rammarico è forse non aver segnato qualche gol in più. - conclude Acerbi scherzando con Parolo - Gli faccio i complimenti per il gol, se lo merita questo ragazzo. È un giovane da ammirare".