Lazio all'esame Verona. Tudor: "Una squadra tosta e sul pezzo, per noi sarà super difficile"

Vigilia di campionato per la Lazio, attesa domani dalla sfida dell'Olimpico contro contro l'Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste Igor Tudor, in conferenza stampa, ha parlato così della sfida: "Il Verona è una squadra tosta e sul pezzo, domani per noi sarà super difficile. Per la loro posizione in classifica è importante, in Italia poi le partite sono tutte difficili. Verona è stata una tappa importante per me come le altre che ho vissuto nella mia carriera. In questo lavoro si cresce step by step, ho iniziato ad allenare tredici anni fa e sono cresciuto in ogni mia avventura, fin dall'inizio agli allievi dell'Hajduk Spalato".

Dopo un mese di Lazio, qual è la difficoltà maggiore e la cosa che la soddisfa di più?

"Non c'è una maggiore difficoltà, le difficoltà sono legate sempre ai pochi giorni di allenamento e alla conoscenza della squadra che ancora manca. Il bello è la disposizione dei giocatori, li ho trovati tutti molto disponibili a non sbagliare nulla. In questo mese in allenamento non si è sbagliato nulla".

È rimasto sorpreso dal modo di giocare della squadra martedì?

"No, sorpreso no. Di questo mese non rimpiango nulla, ora non posso dire che abbiamo fatto una partitona martedì al contrario della prima vittoria sulla Juve. Tra le due per me è migliore la prima vittoria, fatta con 5-6 allenamenti e senza molti nazionali. Per me era più difficile la prima, ma la cosa importante è sempre la strada che si sta percorrendo. Parliamo di tattica, di numeri, ma la cosa su cui bisogna martellare tutti i giorni è la mentalità, dagli allenamenti agli atteggiamenti in partita".

