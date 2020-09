Lazio, anche Inzaghi lavora per il disgelo con Acerbi: ha chiamato il difensore

vedi letture

Anche Simone Inzaghi scende in campo per risolvere il caso Francesco Acerbi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio ha chiamato il proprio difensore dopo lo sfogo in nazionale.Su Acerbi c'è anche l'interesse dell'Inter: l'obiettivo dei biancocelesti è quello di arrivare il prima possibile a una pace. E anche il tecnico lavora per il disgelo.