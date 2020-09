Lazio, ancora nessun incontro con Acerbi: il chiarimento può avvenire entro il weekend

Dopo lo sfogo nel ritiro della Nazionale sul suo possibile rinnovo di contratto, Francesco Acerbi è tornato a Formello per riprendere gli allenamenti con la Lazio. Il difensore ha lavorato in palestra per smaltire le fatiche azzurre e oggi si aggregherà al gruppo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sarebbe ancora stato l’incontro chiarificatore con la società che potrebbe avvenire entro il weekend a meno che non venga anticipato.