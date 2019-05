Lazio, Armini: "Pronto per il Toro. Orgoglioso dei tanti tifosi di oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dell'amichevole andata in scena fra la Lazio e il Rocca di Papa a Formello, il capitano della Primavera biancoceleste Nicolò Armini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “C’era tanta gente a Formello, sono orgoglioso. Non finirò mai di ringraziarli per i numerosi messaggi d’affetto. Torino? Mi faccio sempre trovare pronto, è la giusta ricompensa dopo un anno di lavoro”.