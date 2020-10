Lazio-Atalanta 1-4, le pagelle: si salva Acerbi, l'Atalanta domina le fasce. Gomez il migliore

Come un anno fa, grande spettacolo, tanti gol ed emozioni all'Olimpico. Stavolta però l'Atalanta non si fa rimontare il vantaggio acquisito al termine della prima frazione: finisce 4-1, grazie alle reti realizzate da Gosens, Hateboer e Gomez (doppietta). Inutile il gol di Caicedo.

LAZIO

Strakosha 6 - Poche colpe sui gol subiti, gli avversari arrivano da tutte le parti e non può fare miracoli.

Patric 5 - Inzaghi gli dà fiducia come centrale di difesa, Gomez lo riporta alla realtà. Serata molto complicata per lo spagnolo.

Acerbi 6 - L'unico a provare a reagire e a salvarsi nella difesa di casa. Saltato solo da Gomez in occasione del gol del 3-0.

Radu 5.5 - Si perde Hateboer sul secondo palo, permettendo all'olandese di raddoppiare. Spesso distratto, meglio nella ripresa, anche se è costretto ad alzare subito bandiera bianca. (Dal 58' Bastos 6 - Si fa trovare pronto e non rischia praticamente nulla. Tenta anche qualche timida sortita offensiva).

Lazzari 5 - Pesa l'errore sul punteggio di 2-0. Lanciato a rete in contropiede, cerca un improbabile assist invece di provare a bissare la rete di Cagliari.(Dal 71' Anderson 6 - Favorito dai ritmi bassi, non fa grande fatica a contenere Gosens).

Milinkovic-Savic 5 - Non sembra al top sul piano fisico, non si vede praticamente mai. A Inzaghi servirà il vero Sergente contro l'Inter. (Dal 70' Escalante 6 - Buone geometrie, prova a essere nel vivo del gioco).

Leiva 5,5 - Il centrocampo fisico dell'Atalanta non gli concede respiro. Non è al meglio, dura poco più di un tempo. (Dal 49' Cataldi 6 - Minuti preziosi per un elemento su cui Inzaghi fa molto affidamento per le rotazioni).

Luis Alberto 5,5 - Molto nervoso nel primo tempo, arriva addirittura faccia a faccia con Freuler e viene giustamente ammonito. Nella ripresa ha più spazi e si fa vedere di più tra le linee. (Dal 71' Akpa Akpro 6 - Inzaghi gli concede qualche minuto per fargli prendere ancora più confidenza).

Marusic 5 - Passo indietro rispetto all'esordio di Cagliari. Perde calma e concentrazione dopo il primo gol subito: lamenta una spinta di Hateboer nell'occasione e viene ammonito per proteste.

Immobile 5 - Serata da dimenticare per il capocannoniere della scorsa stagione. Ha un paio di occasioni, ma non le sfrutta a dovere: errore capitale quello commesso sull'1-3, poteva riaprire il match.

Caicedo 6 - Schierato in extremis per il problema di Correa, ci mette impegno e fisico e trova l'unica rete della sua squadra.

Allenatore: Simone Inzaghi 5,5 - L'impressione è che ci sia distanza con l'Atalanta, anche perché la Lazio non è ancora al top dal punto di vista fisico. L'assenza last-minute di Correa gli fa perdere qualche certezza: va sotto di tre gol, pregusta un'altra rimonta ma crolla sotto i colpi di Gomez.

ATALANTA

Sportiello 6,5 - Decisivo con un paio di interventi, bravo nel chiudere lo specchio a Immobile a inizio ripresa, in un momento complicato.

Toloi 6,5 - Sempre preciso e ordinato, insuperabile nel gioco aereo. Dalle sue parti non si passa.

Palomino 6,5 - Concentrato, si lascia bucare solo in un'occasione. Il punto di riferimento della difesa orobica.

Djimsiti 6 - Buon primo tempo, controlla bene gli inserimenti di Milinkovic-Savic. Ammonito, viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Romero 6,5 - Entra con grande determinazione e non concede molte occasioni ai padroni di casa).

Hateboer 7 - Raddoppia con la specialità della casa, l'inserimento sul secondo palo. Prima firma anche l'assist per Gosens. Prestazione di grande sostanza.

Pasalic 6 - Poco appariscente, chiamato al lavoro sporco più che agli inserimenti. Prestazione di sostanza, deve crescere sul piano atletico. (Dal 56' De Roon 6 - In campo per contrastare le sterili offensive degli avversari, non ha particolari problemi).

Freuler 6,5 - Motorino inesauribile, si fa sentire ed è rude quanto basta. Il faccia a faccia con Luis Alberto gli costa un cartellino giallo.

Gosens 7 - Anche per lui gol e assist, solita prestazione da dominatore della corsia mancina. Lazzari non è proprio il più facile dei clienti, ma stravince il duello. (Dal 90' Mojica s.v.).

Malinovskyi 6,5 - Scalda il sinistro, ci prova spesso. Geometrie e lavoro sporco, sulla trequarti è sempre presente.

Gomez 8 - Non sembra volersi fermare. Vive un momento straordinario, è il punto di riferimento della squadra. Luce e giocate, due gol e tanti assist. Imprescindibile. (Dall'82' Lammers s.v.).

Zapata 6 - La difesa ospite non gli concede troppi spazi, va a sbattere spesso contro Acerbi. Per fortuna i compagni segnano al posto suo. (Dall'82' Muriel s.v.).

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7 - Un anno fa recriminava per il pari subito dal dischetto in pieno recupero. Oggi può gioire per la prova di maturità della sua squadra, che vince contro una diretta concorrente e dimostra di essere già in grande forma.