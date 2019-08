Lazio, Bas Dost per l'attacco: lo Sporting Lisbona chiede 10 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un attaccante in più, ecco il cartello a campeggiare sugli ultimi quindici giorni di mercato della Lazio, convinta di riuscire a trattenere Milinkovic anche per la prossima stagione. La caccia ad un centravanti di scorta a Immobile e Correa è stata riaperta per le incertezze legate a Caicedo: non è ancora convinto di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2020.

Il profilo da seguire - Dipenderà dal budget, orientato dalle uscite. Un extra-introito - sottolinea il Corriere dello Sport - potrebbe infatti essere garantito da Caicedo, che alla fine di luglio aveva rifiutato il Boca Juniors, pronto a versare 6-7 milioni per il suo cartellino. Di sicuro la Lazio si orienterà verso un big se dovesse partire il Panterone. Una candidatura da seguire è quella di Bas Dost, 30 anni compiuti a maggio, gigante olandese dello Sporting Lisbona. Il club portoghese, scottato dal mancato trasferimento di Bruno Fernandes al Manchester United, deve fare cassa e lo cede. Non chiede tantissimo (circa 10 milioni) per il suo cartellino, ma riuscirebbe a liberarsi di un ingaggio pesante (5,9 lordi). In Portogallo ha segnato raffiche di gol e ora cerca il trasferimento in un campionato top, dove accetterebbe un ingaggio poco superiore ai 2 milioni.