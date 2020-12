Lazio-Bayern Monaco: Inzaghi pesca i campioni in carica. E' la squadra da battere

Come è possibile battere questo Bayern Monaco? La domanda non ha risposta, perché dall’arrivo di Hans Dieter Flick i bavaresi non si sono più fermati, vincendo praticamente tutte le partite che si sono presentate. Almeno quelle importanti, tra la Supercoppa Europea e la Champions League, oltre alla Bundesliga. Vinto un’altra volta il girone regolando anche l’Atletico, è ancora primo in Bundes e sembra lanciato verso un’altra stagione da dominatore. Squadra straordinaria e peggiore avversario possibile.

Come è andata nel girone - Sedici punti in sei partite, un solo pareggio contro l’Atletico Madrid, anche se arrivato in extremis con un rigore di Thomas Muller negli ultimi di gioco, quando comunque i bavaresi erano già abbastanza qualificati come primi nel girone. Gol segnati diciotto, qualche rete subita (ben cinque) ma sostanzialmente un dominio mai in discussione. Difficile non considerarli come i possibili - e soliti - favoriti anche per la vittoria finale.

La stella - Robert Lewandowski La mancata Scarpa d’Oro, in favore di Immobile, pare non averlo lasciato particolarmente contento, considerata la produzione offensiva del Bayern in Champions e quanto sta segnando anche in questa stagione. Cinquantacinque in quarantasette l’anno scorso, sedici in sedici per quest’anno. Per niente male per chi va verso i 33 anni: da cinque stagioni è oltre i 40 stagionali, pazzesco.

La rivelazione - Jamal Musiala A dispetto del nome è nato a Stoccarda, ha padre nigeriano e madre tedesca, dagli otto anni è andato a Londra a giocare per poi essere acquistato dal Bayern Monaco nel 2019. Trequartista, bravo sia nella realizzazione che nelle assistenze, ha già giocato con due nazionali differenti: Inghilterra e Germania, anche se sembra avere oramai preferito gli inglesi. È il più giovane giocatore ad avere esordito in Bundesliga per il Bayern Monaco, ne ha già segnati tre nelle ultime sette partite. Generazione d’oro in arrivo?

L'undici tipo - Il solito 4-2-3-1 con qualche possibile cambio di formazione, ma da un anno all’altro non è cambiato poi molto. Neuer in porta ha ritrovato la continuità che gli era mancata negli scorsi anni. Pavard e Hernandez sono di assoluto valore, Boateng e Alaba trovano come possibile sostituto Sule. Centrocampo formato Goretzka e Kimmich - oppure Tolisso come prima alternativa. Davanti mostro sacro Lewandowski sorretto da un tridente di fantasisti: Gnabry, Muller e Coman, oppure Sané. Squadra senza punti deboli, che gioca un calcio bellissimo.

(4-4-2): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

Coefficiente di difficoltà - 5/5