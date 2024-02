Lazio-Bayern Monaco, Klose: "Questa competizione è fatta per serate storiche"

Tanti gli ospiti e commentatori di Prime Video alcuni doppi ex di Lazio-Bayern Monaco come Miroslav Klose, che si è detto emozionato nel tornare a Roma: "Tornare è un piacere enorme, non posso farvi vedere cosa succede sulla mia palle, ma veramente questa città e questi tifosi hanno fatto qualcosa di speciale per me. Come andrà la partita? La Lazio potrebbe vincere, questa competizione è fatta per serate storiche".

Sulla gara poi ha detto: "La Lazio potrebbe vincere, questa competizione è fatta per serate storiche. Prima delle partite mi concentravo sempre, poi nell'angolo destro del campo lavoravo sulle posture, lavoravo sul pallone, prima di lavorare con la squadra. Ciro? Lo vedo carico! Questi ultimi due gol lo hanno aiutato, è un uomo da queste partite. Poi questi tifosi sono incredibili...".