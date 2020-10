Lazio-Bologna, formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Akpa Akpro dal 1'. Esordio per Reina

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna:

Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile, al rientro dalla giornata di squalifica. Sulle fasce si rivedono Marusic e Fares, assenti contro la Sampdoria e la grande novità a centrocampo è Akpa Akpro dal primo minuto, al posto dell'indisponibile Milinkovic-Savic. L'ivoriano giocherà per la prima volta da titolare, dopo tre spezzoni di gara in questo campionato e uno in Champions, dove peraltro ha anche segnato. In difesa confermato il trio di centrali, mentre in porta Reina prende il posto di Strakosha. Un solo cambio per Sinisa Mihajlovic, rispetto al derby emiliano contro il Sassuolo di una settimana fa: fuori Barrow, dentro Sansone.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI: Fiorito e Zingarelli

IV UOMO: Dionisi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo