Lazio, Caicedo lancia un messaggio all'Ecuador: "Chiedo alle autorità di agire subito"

Risuona come un vero allarme, il messaggio pubblicato da Caicedo e indirizzato all'Ecuador, suo paese d'origine. "Chiedo alle autorità dell’Ecuador di agire ora di fronte a quest’emergenza, è deplorevole che a Guayaquil, come nel resto del paese, non abbiano dichiarato la quarantena totale e obbligatoria", ha scritto su Twitter l'attaccante della Lazio, che da settimane a Roma sta seguendo le rigide restrizioni imposte dal governo italiano. Le stesse misure che dovrebbero prendere anche i suoi connazionali per far fronte all'emergenza sanitaria: "Per contenere il virus sono necessarie misure serie e bisogna metterle in pratica ora”.