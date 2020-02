Lazio, Caicedo: "Oggi vittoria da sei punti. Andiamo avanti così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match winner nella sfida di Parma, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha commentato così la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi valeva sei punti, il Parma è molto forte e ci mette sempre in difficoltà. Abbiamo offerto la giusta prestazione e siamo molto contenti. Si scendeva in campo dopo pochi giorni da una gara molto dispendiosa: dovevamo tenere la palla e giocare. Il Parma ha spinto molto negli ultimi minuti, stanno svolgendo una stagione molto importante ma per fortuna siamo riusciti a segnare nel primo tempo. Sapevamo che ci sarebbero stati tanti tifosi a sostenerci, è stato fondamentale. Senza di loro sarebbe stato difficile. Dobbiamo recuperare bene perché ci aspettano partite importanti, dobbiamo andare avanti così per affrontare al meglio l'Inter davanti ai nostri tifosi. Siamo in obbligo di crederci fino in fondo: la Juventus ha perso, noi dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara. Siamo la Lazio, una squadra tra le più forti d'Italia e con la miglior tifoseria della Nazione. Dobbiamo andare avanti così, quando mancheranno poche giornate alla fine vedremo".