Lazio, Champions fondamentale per trattenere la muraglia Strakosha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Strakosha si è confermato in questa stagione un vero e proprio muro. Su 32 presenze stagionali, ben dieci volte l’estremo difensore albanese ha mantenuto la porta inviolata, senza contare i quarti di finale di Coppa Italia contro l’inter in cui si è confermato decisivo ai calci di rigore. Un bel salto per il giocatore classe 1995, passato da terzo portiere a titolare nel giro di una stagione. Dopo una stagione così positiva, è prevedibile che in estate non mancheranno i sondaggi per provare a strappare alla Lazio il portierone. Non è un caso che la Lazio si stia già guardando intorno alla ricerca di un possibile sostituto (si è parlato parecchio di Marco Sportiello).

Lotito e Tare sono forti di un contatto fino al 2022 e pretendono almeno 40 milioni per privarsi del calciatore. La scorsa estate ci aveva pensato il Liverpool, prima di virare alla fine su Alisson, mentre adesso la squadra più accreditata a provare ad accaparrarselo sembra il Liverpool. La qualificazione in Champions League potrebbe essere fondamentale per trattenere il portiere e allontanare le sirene provenienti dalla Premie League. In caso di quarto posto, possibile che le parti si siedano attorno a un tavolo per provare a rinnovare il contratto di Strakosha, magari con un ritocco dell’ingaggio (attualmente percepisce un milione di euro a stagione).