Lazio-Chievo, le formazioni ufficiali: c'è Caicedo, out Sorrentino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simone Inzaghi pensa anche al Milan e alla semifinale di Coppa Italia, rilanciando diverse "seconde linee" nella sfida casalinga al ChievoVerona: Caicedo, decisivo nel recupero contro l'Udinese, affianca Immobile in attacco, mentre Durmisi e Marusic sono gli esterni di centrocampo. Con la squalifica di Lucas Leiva, tocca a Badelj agire in cabina di regia. In difesa invece tocca a Patric affiancare Acerbi e Radu, mentre alla vigilia sembrava Luiz Felipe il favorito. Di seguito le scelte del mister piacentino:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Cataldi, Correa, Jordao, Luiz Felipe, Lulic, Neto, Parolo, Romulo, Wallace.

Allenatore: Inzaghi.

Tante novità anche nell'undici del ChievoVerona: in porta riposa Sorrentino, c'è spazio per Semper, mentre la difesa rimane a quattro con Depaoli a destra e Barba a sinistra, in mezzo Cesar e Bani. A centrocampo spazio al giovane Vignato e all'ex Primavera Juve Leris sulle corsie, mentre al centro tocca a Hetemaj e Rigoni. Attacco affidato a Meggiorini e Stepinski.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Vignato, Hetemaj, Rigoni, Leris; Meggiorini, Stepinski.

A disposizione: Caprile, Tomovic, Andreolli, Ndrecka, Frey, Karamoko, Diousse, Piazon, Kiyine, Pucciarelli, Grubac, Pellissieri.

Allenatore: Di Carlo.