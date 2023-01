Lazio, come vice-Immobile avanza anche l'idea Sanabria. Il Torino deve aprire al prestito

Antonio Sanabria può diventare un uomo mercato già a gennaio. Accostato alla Fiorentina e allo Spezia, il centravanti del Torino può diventare un'idea invernale per la Lazio come vice-Immobile. Il centravanti vuole lasciare i granata e nei biancocelesti andrebbe di corsa, in caso di apertura al prestito può essere una soluzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.