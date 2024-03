Lazio, continuano le prove tattiche di Tudor. Ancora a parte Patric e Rovella

Primo allenamento della settimana in casa Lazio, che prepara la sfida alla Juventus del prossimo weekend, in quello che sarà un vero esordio di fuoco per il nuovo allenatore Igor Tudor, peraltro contro la squadra della sua vita: questa mattina il tecnico ha condotto l'allenamento con lo stesso modus operandi degli scorsi giorni, in attesa del rientro dei nazionali (Hysaj, Marusic, Guendouzi, Vecino, Isaksen e Zaccagni, ndr). Tanti ragazzi della Primavera aggregati e che hanno preso parte al lavoro atletico, prima di staccarsi durante le prove tattiche.

Ancora una volta il tecnico croato ha lavorato sul 3-4-2-1, ma non è scontato che il modulo venga utilizzato già dalla partita dell'Olimpico contro i bianconeri. In quell'occasione, infatti, la scelta potrebbe ricadere sul 4-2-3-1. Le prime vere prove tattiche, comunque, scatteranno tra mercoledì e giovedì, quando la rosa sarà al completo con il ritorno di tutti i nazionali, rivela LaLazioSiamoNoi.it.

Assente Provedel, dopo la brutta distorsione alla caviglia accusata contro l'Udinese, così come Pellegrini, anche lui infortunatosi alla caviglia contro il Frosinone (e comunque squalificato sia in campionato, sia in Coppa Italia). Lavorano ancora a parte, invece, Patric e Rovella: si capirà nei prossimi giorni se riusciranno a tornare tra i convocati per la partita con la Juve.