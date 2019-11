Lazio, Correa rientrato in gruppo. Contro il Lecce sarà a disposizione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa mattina la Lazio, con i giocatori non utilizzati ieri sera contro il Celtic, è tornata in campo a Formello per preparare la gara contro il Lecce. E fra i calciatori scesi in campo sotto il diluvio capitolino c'era anche Joaquin Correa. Il Tucu era fermo ai box da martedì a causa di una contusione al polpaccio sinistro. Oggi invece è tornato ad allenarsi e quindi è da considerarsi recuperato per la gara contro i salentini.