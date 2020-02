© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport, ha già vinto lo scudetto delle plusvalenze con 4 mesi di anticipo sulla fine del campionato. L'analisi della rosea va a prendere in considerazione i valori iniziali dei giocatori biancocelesti, ovvero il prezzo pagato dal club di Lotito per portarli a Formello. E la crescita, numeri alla mano, è davvero impressionante, visto che dai 120 milioni iniziali oggi si arriva a quota 500.

Da Milinkovic a Immobile - Il primo nome preso in considerazione è quello del capocannoniere Immobile, acquistato per 9,5 e oggi rivendibile per circa 80. Milinkovic è arrivato per 15 e ora ne vale 100, Correa è passato da 19 a 70. Ci sono poi quelli meno appariscenti: Luiz Felipe (da 800mila euro a 20 milioni), Caicedo (da 2,5 a 15) o Jony e Patric (arrivati a zero, vendibili a 5).