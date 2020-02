Lazio da record: mai fatti 49 punti in 21 partite. Neanche per i 2 scudetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di Simone Inzaghi sembra inarrestabile, sia in campo che nei numeri. Tra l'altro, alla squadra biancoceleste basta un incontro per eguagliare il suo primato di partite utili, stabilito a quota 17 nel 1998-99 con Eriksson. Trascinata da Immobile, infatti, la Lazio continua a migliorare record: non aveva mai fatto 49 punti in 21 partite, neanche nei campionati dei 2 scudetti. Appuntamento a mercoledì, nel recupero col Verona: per la Lazio, per Immobile, per continuare a sognare.