Lazio da scudetto? Tare: "Giusto avere l'arroganza di ambire a tanto"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio e il sogno scudetto. Un argomento che Igli Tare, ds dei biancocelesti, ha affrontato nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport, prendendo spunto dal bonus tricolore inserito nel contratto di Simone Inzaghi al momento del prolungamento del tecnico la scorsa estate. "Non ce l’ha solo lui - rivela il dirigente , ce l’hanno anche i giocatori. Lo stiamo inserendo in tutti i contratti. Non per utopia, per obiettivo. Non mi nascondo, se lavoro nel calcio è perché ho degli obiettivi. Mi auguro che negli anni si possa arrivare a tanto. È giusto avere quel pizzico di arroganza per ambire"