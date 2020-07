Lazio, Djavan Anderson: "La pressione non esiste per me. Voglio diventare titolare"

vedi letture

Djavan Anderson, rispondendo ai propri followers di Instagram, ha chiarito anche quello che è il suo obiettivo per il futuro: "Continuare con quello che sto facendo per diventare titolare". Poi, sulla pressione che si sente prima di scendere in campo: "Per me non esiste. In campo è solo divertimento". Infine, una domanda relativa alla cucina italiana: "Il mio piatto preferito? Cacio e pepe".