Lazio-Dortmund 3-1, Kehl: "Sconfitta meritata. Con questo atteggiamento non passiamo i gironi"

Sebastian Kehl, responsabile della Prima squadra del Borussia Dortmund, ha commentato il ko contro la Lazio: “Abbiamo assolutamente meritato di perdere. Non possiamo giocare così in Champions League. Sono pochi i giocatori che si sono avvicinati a una prestazione accettabile nel primo tempo. Non ci si può presentare così e se l'atteggiamento resta questo, sarà molto difficile per noi superare i gironi".