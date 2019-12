Lazio, gol e spettacolo contro l'Udinese: 3-0 e terzo posto consolidato

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cercava la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, l'Udinese il riscatto della sconfitta con la Sampdoria. Ha avuto, nettamente, la meglio la squadra di Inzaghi, che ha strapazzato i bianconeri in un primo tempo a senso unico e amministrato con intelligenza la ripresa. 3-0 il risultato finale del match dell'Olimpico, valido per il 14° turno di Serie A e deciso da una doppietta di Immobile e da una rete di Luis Alberto. Capitolini terzi in classifica a -6 dalla Juve, friulani quindicesimi a soli +4 sulla zona retrocessione.

Primo tempo a senso unico - Pronti-via e la Lazio mostra subito di voler mettere le cose in chiaro. Fiammata di Correa al 3', progressione centrale e tiro alto. Luis Alberto chiama Musso al primo miracolo con un calcio di punizione al 6', poi ecco il meritato vantaggio firmato dal solito Immobile al 10'. Milinkovic-Savic è bravo a ricevere palla in area, metterla giù, proteggerla col fisico e appoggiarla al bomber numero 17 per la battuta a rete: 1-0 biancoceleste. L'Udinese però non accusa il colpo e sfiora il pari con Nestorovski e Mandragora al 13' e al 15': prima l'ex Palermo spara alto tutto solo dinanzi a Strakosha dopo una bella manovra corale; poi il centrocampista lambisce il palo con un destro a incrociare dopo un rimpallo favorevole sul vertice laterale dell'area. Scampato il pericolo sulla reazione friulana, la Lazio addormenta il gioco per una ventina di minuti e punisce nuovamente l'Udinese su calcio di rigore. A esultare è sempre bomber Immobile, che raggiunge quota 17 reti in campionato spiazzando Musso dal dischetto al 36'. Proprio come riesce a fare Luis Alberto al 45', sempre su calcio di rigore ottenuto da Correa (prima fallo di Troost-Ekong, poi di Nuytinck) e gentilmente concessogli stavolta da Immobile. Gestione perfetta del primo tempo da parte della truppa di Inzaghi, che spazza via la formazione di Gotti proprio grazie ai suoi Fab Four: Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Ripresa da big e terzo posto consolidato - La Lazio nella ripresa riprende proprio da dove aveva lasciato nel primo tempo: giro-palla costante, verticalizzazioni e tagli in profondità. Così, a presentarsi dinanzi a Musso al 52', è Lulic, che trova una bella parata del portiere avversario con un puntuale colpo di testa su cross di Lazzari. Da una parte e dall'altra inizia così la girandola dei cambi, ma l'inerzia del match è sempre la stessa. I biancocelesti continuano a produrre spettacolo, seppur a tratti, mentre l'Udinese si difende meglio rispetto al primo tempo e cerca di riaprirla in ripartenza. Una speranza che resta però soltanto tale visto che alla fine del secondo tempo non si ricorda alcun pericolo corso da Strakosha, inoperoso per praticamente tutto l'incontro. Troppa Lazio, dunque, per un'Udinese ancora in cerca di sé stessa, ma col discorso allenatore da risolvere quanto prima per non essere risucchiata nuovamente nei bassifondi della classifica.