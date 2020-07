Lazio, i senatori vanno avanti. Saluta il desaparecido Kishna

vedi letture

Tutto facile per la Lazio. I biancocelesti sono arrivati a questo finale di stagione con i contratti di due senatori come Senad Lulic e Marco Parolo in scadenza al 30 giugno 2020. Per entrambi, andare avanti è stata una formalità: rinnovo fino al 2022 già in cascina, così come per Danilo Cataldi (che ha firmato già l'estate scorsa fino al 2024). Gli annunci ufficiali arriveranno comunque a fine agosto, quando si concluderà la stagione. Incognita Ricardo Kishna: formalmente ancora tesserato con la Lazio, non è mai entrato nelle rotazioni di Inzaghi in questa stagione e non dovrebbe aver rinnovato fino al 31 agosto.

I casi risolti dalla Lazio -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Senad Lulic, Marco Parolo (entrambi rinnovati fino al 2022).

I casi non risolti dalla Lazio -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Ricardo Kishna (saluterà, mai impiegato in questa stagione).