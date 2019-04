© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna a vincere: 2-0 all'Udinese all'Olimpico nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Un successo che rilancia i biancocelesti in chiave Champions League, quasi all'ultima chiamata: dopo tre gare senza vittorie, i tre punti sono come ossigeno in ottica qualificazione europea. E soprattutto restituiscono il destino della Lazio nelle mani dei ragazzi di Simone Inzaghi, di nuovo padroni del proprio destino. Soprattutto per blindare l'Europa League, al netto di quel che sarà in Coppa Italia: da qui alla fine del campionato, i biancocelesti affronteranno Sampdoria, Atalanta e poi Torino all'ultima giornata. Cioè le tre principali contendenti per la porta di servizio del calcio continentale. Cammino difficile, ma anche cammino pieno di possibilità. A tre punti dal Milan, con l'ennesima dose di buone risposte dalle seconde linee, anche la squadra di Lotito può sognare.