Lazio, il "pirata" Muriqi è in arrivo: "Squadra perfetta per il mio stile di gioco"

Sta per arrivare a Roma l'attaccante Vedat Muriqi, nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante kosovaro, acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro (più 2 di bonus) è atteso tra pochi minuti dnella capitale. Il giocatore è partito intorno a mezzogiorno dalla Turchia, dove ha parlato ai media locali per raccontare le sue prime impressioni di questa nuova avventura: "Mi vedo adatto allo stile di gioco della Lazio. Ha giocato con due attaccanti nella maggior parte delle partite della stagione. Mi hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. E anche io ho dato subito la preferenza per questo club. Obiettivi? Prima di tutto il successo a livello collettivo, poi quello individuale. Vado in una nuova squadra, spero che i miei goli possano aiutare. Voglio giocare nei più grandi club del mondo nei prossimi anni. Farò del mio meglio per la Lazio".