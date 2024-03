Lazio, il punto infermeria: Patric a breve in gruppo, Rovella corre ma…

Tudor si presenta in conferenza stampa, con la benedizione di Lotito, Rovella e Patric invece corrono in campo per tornare a disposizione del nuovo tecnico. Ma se il difensore spagnolo giù lunedì potrebbe rientrare di nuovo in gruppo, dopo aver smaltito un problema all’adduttore accusato contro il Bologna il 18 febbraio, per Rovella la situazione è più critica. L’ex Juventus non gioca dal 5 febbraio a Bergamo. Dopo aver gestito la pubalgia per diversi mesi, il fastidio è diventato talmente forte da costringerlo a fermarsi del tutto. È rimasto due-tre settimane completamente ai box, a riposo, per poi cominciare le terapie.

A Formello hanno scelto la strada della cura conservativa invece di andare sotto i ferri. Al momento, però, nonostante Rovella abbia fatto passi in avanti (ieri appunto ha corso intorno al campo), non si sanno date per un eventuale ritorno in campo. La Lazio spera che non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma la pubalgia è un problema fastidioso, molto difficile da superare e rischia di ripresentarsi proprio sul più bello. Verrà monitorato giorno dopo giorno, come Provedel, fermo da due settimane per una distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti.

Dal primo referto starà fuori un mese, quindi salterà il doppio confronto con la Juventus (campionato e coppa) e il derby con la Roma: sarà sostituto da Mandas. Giovedì era già senza tutore, in campo, per i primi esercizi: chissà che almeno per il derby non riesca a rientrare.