© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una formalità, almeno sulla carta. La Lazio sfida il Novara alle 15 allo stadio Olimpico, in un match che dovrebbe vedere la formazione di Simone Inzaghi superare il turno e proiettarsi ai quarti di finale di Coppa Italia. Tuttavia il tecnico laziale sa che non sarà proprio semplice, complice la sosta che ha spezzato il ritmo gara di qualche calciatore e le sorprese che - dopo il periodo natalizio - possono essere dietro l'angolo. Per questo il turnover pianificato dall'allenatore biancoceleste dovrebbe essere minimo, con qualche piccolo dubbio di formazione come quello legato al portiere: Strakosha o Proto tra i pali, la scelta definitiva sarà fatta in mattinata. In avanti dovrebbero esserci Immobile e Correa, senza però dimenticare le defezioni certe: squalificati Cataldi, Radu e Rossi, indisponibili Lulic, Bastos e Patric. In attesa dei colpi di mercato (con Zappacosta il primo della lista), Inzaghi cerca il passaggio del turno per poi ripensare al campionato e alla corsa Champions. Obiettivo stagionale che potrebbe cambiare il futuro del club di Claudio Lotito.