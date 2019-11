Lazio, Immobile sicuro: "E' l'anno buono per arrivare in Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista a DAZN l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato anche degli obiettivi biancocelesti in questa stagione: "Questo è l’anno buono per lottare e arrivare in Champions League. Stiamo facendo un bel percorso, poteva essere ottimo non perdendo qualche punto in giro. Questo è il nostro limite: se vuoi essere una grande squadra non puoi permetterti alcuni risultati".