Lazio, quale futuro per Immobile? Intrigato dalla MLS ma non esclude la permanenza

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Ciro Immobile, partendo dal possibile colloquio di oggi con Igor Tudor dopo i soli 7 minuti di gioco concessi dal tecnico croato all'attaccante nell'ultima sfida contro l'Hellas (e dopo la panchina di Coppa Italia contro la Juventus).

Il giocatore non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro, spiega il quotidiano, anche perché di offerte vere e proprie non ne sono ancora arrivate. Il presupposto da cui partire è quello che Immobile prenderebbe in considerazione solo offerte serie e per giocare ad alto livello: dall'Arabia Saudita, dopo gli interessamenti delle scorse sessioni di mercato, non è arrivato niente. Così come non è ancora giunta proposta dalla Major League Soccer, campionato che potrebbe intrigare il giocatore specialmente se si materializzasse una proposta da New York.

Sullo sfondo l'ipotesi non tramontata di una permanenza alla Lazio, con l'idea di onorare il contratto e chiudere così la carriera in biancoceleste: Immobile ha un contratto da 4,2 milioni di euro netti all'anno fino al 2026. Molto in questo senso, però, dipenderà anche dai pensieri di Tudor per il presente e soprattutto per il futuro. Quelle in corso sono comunque settimane calde in questo senso, in attesa del termine di una stagione sfortunata dal punto di vista personale e di squadra.