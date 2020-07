Lazio, Immobile talismano di Inzaghi: un solo successo senza di lui tra i titolari

I numeri parlano chiaro: senza Ciro Immobile titolare, la Lazio fa molta più fatica. Ieri è stata la quinta partita in stagione che i biancocelesti non hanno schierato dal 1' l'attaccante campano e come accaduto in tre dei quattro precedenti, la squadra di Inzaghi è uscita sconfitta. Oltre alle 32 reti stagionali dunque, anche la sola presenza può cambiare le sorti di una sfida visto che, nel corso di questa annata, solo contro il Cluj in casa in Europa League, la Lazio è riuscita a vincere con uno striminzito 1-0. In tutte le altre occasioni sono arrivati ko. Ecco nel dettaglio le gare giocate dalla Lazio senza Immobile titolare:

Cluj-Lazio 2-1

Inter-Lazio 1-0

Celtic-Lazio 2-1

Lazio-Cluj 1-0

Lazio-Milan 0-3