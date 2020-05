Lazio in attesa della decisione politica: Formello è pronto per il ritiro

vedi letture

Aspetta novità la Lazio, così come le altre società di Serie A. È in attesa della decisione del governo: se non modificherà il protocollo sanitario, giudicato inattuabile dai club, difficilmente il campionato potrà ripartire. Da lunedì, 18 maggio, erano previste le sedute di gruppo e il ritiro, ma al momento è difficile ipotizzare che accadrà in tempi così brevi. Nel frattempo a Formello, pronto in ogni caso a ospitare i calciatori, la squadra di Inzaghi continua a lavorare divisa in gruppi, sperando di poter avere risposte positive dalle istituzioni (CTS, Ministro della Salute e dello Sport). È tornato a Roma anche Jordan Lukaku, andato in Belgio prima del lockdown per effettuare delle cure al ginocchio. Gli altri giocatori che devono rientrare sono Proto (domenica) e Lulic (prossima settimana)