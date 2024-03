Lazio in ritiro punitivo a Formello: decisione di Lotito dopo il ko con l'Udinese

La sconfitta di ieri contro l'Udinese e più in generale il momento più che negativo della squadra di Maurizio Sarri ha convinto la Lazio a scegliere il ritiro punitivo a Formello. Una decisione maturata questa notte all'interno della dirigenza biancoceleste, con il presidente Claudio Lotito e il ds Fabiani che hanno optato per questa via dopo la quarta sconfitta nelle ultime 5 di campionato e più in generale il dodicesimo ko in Serie A della stagione.

L'obiettivo è quello di dare un segnale forte alla squadra e all'ambiente, con l'intento di fare quadrato per un finale di stagione che rischia di vedere la squadra di Sarri fuori dall'Europa. Il ritiro, racconta Lalaziosiamonoi, partirà dalla giornata di oggi e potrebbe durare fino alla sfida contro il Frosinone di sabato.

"Quando vieni criticato palesemente dai tifosi sei dispiaciuto. Fa parte degli allenatori essere in discussione. È un momento complicato, difficile, dobbiamo guardarci meglio noi. Dobbiamo isolarci dall’esterno, che non è la causa della Lazio attuale, sia chiaro. Posso dire che la squadra è più fragile, non fa gol, ma non ci aiuta. Non so se non ci crede più. So come sono maturate le ultime sconfitte, la somma dei numeri non è indicativa. La prestazione con Milan e Bologna c’è stata. Alla squadra dobbiamo dare dei messaggi senza mentire", aveva detto ieri in conferenza il vice di Sarri, Giovanni Martusciello.