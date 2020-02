Lazio, Inzaghi aspetta Mihajlovic: "Collega e amico. So quello che dà al suo Bologna"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro il Bologna, soffermandosi anche sull'allenatore rossoblù: "Torna Mihajlovic all'Olimpico? Ero sicuro che avrei trovato Sinisa, è un collega e un caro amico, con cui ho condiviso tante cose insieme qui alla Lazio. Ci sentiamo, quando non succede mi informo sempre, abbiamo amici in comune. Trovo spesso la moglie e i figli qui a Roma. Conoscendolo, so quello che dà alle sue squadre e il Bologna infatti rispecchia il suo tecnico. Dovremo stare molto attenti".