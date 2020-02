Lazio, Inzaghi: "Bravi a far diventare semplice una gara che non lo era"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo le cinque reti rifilate alla Spal allo stadio Olimpico. "Ieri Caicedo aveva qualche problema, è stato disponibile come sempre ed ha stretto i denti. Ci ha dato una grandissima mano, sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplici una partita che non lo era. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi ed è normale che c'è un bel entusiasmo con un grande atmosfera allo stadio. Le partite sono tutte difficile ma con questa voglia possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

La Lazio ha provato a prendere Giroud, alla fine se riesce a tenerli tutti in buona salute è meglio così.

"Con queste partite ravvicinate sicuramente non avrebbe tolto spazio e luce ai miei tre attaccanti e sono felice per il gol di Adekanye, sta cercando di capire il calcio italiano. Se veniva qualcuno ad aiutarci non c'erano problemi. Adekanye è un ragazzo molto interessanti, ha margini di crescita ed è un ragazzo molto rispettoso. Sta cercando di trovare spazio in un attacco dove possono alzare anche Luis Alberto e Milinkovic".

Firmerebbe per il secondo posto?

"Dobbiamo firmare di fare partite come oggi, mancano diciassette partite alla fine e sono tantissime. Vivo alla giornata come sono stati questi quattro anni".