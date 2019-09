© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare la sfida all'Inter, parla anche di Immobile e delle scuse arrivate dal centravanti biancoceleste dopo lo sfogo durante la partita al Parma: "Ciro personalmente si era già scusato dopo il triplice fischio, poi ha fatto un grande gesto ieri scusandosi davanti ai compagni e alla società. L'episodio di domenica certifica che bisogna ragionare tutti per la squadra e non per aspetti personali. In 10 minuti aveva già capito di aver sbagliato, non c'è alcun caso, è tutto risolto".

