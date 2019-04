Lazio, Inzaghi: "Champions? Questa vittoria ci tiene vivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, che rilancia la corsa al quarto posto per la Champions, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato la partita di Marassi ai microfoni di Sky Sport: “Sono tre punti importanti, dopo la conquista della finale di Coppa Italia, abbiamo vinto con umiltà una partita importante che ci tiene vivi. Non bisogna guardare la classifica, siamo in ritardo ma questo successo ci tiene dentro. Non abbiamo un calendario facilissimo, domenica affrontiamo l'Atalanta, ma se le giochiamo tutte con queste spirito è un problema anche per le altre”.

Una Lazio a doppia faccia tra primo e secondo tempo: “La Lazio lascia interdetti perché gioca bene ma poi ci sono anche gli avversari. La Sampdoria è una squadra di qualità anche in dieci non ha mai mollato. Probabilmente con il 3-0 e il palo di Romulo l'avremmo chiusa invece è arrivato il gol di Quagliarella: le partite non sono mai chiuse”.

Caicedo decisivo al posto di Immobile: “È un giocatore forte, già dall'anno scorso quando l'ho sempre difeso. Ho preteso di tenerlo con noi dà sostanza alla squadra ed è bravo a far salire la squadra. Nello spogliatoio è amato da tutti e si sta ritagliando uno spazio importante nonostante abbia davanti Immobile e Correa: è una grande alternativa per noi. Tutti e tre insieme? Devo essere sincero, ci avevo pensato a questa soluzione però volevo un uomo in più a centrocampo”.