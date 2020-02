vedi letture

Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo sapere che mancano 14 partite. E nessuno ci regalerà nulla"

Conferenza stampa di vigilia per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che domani affronterà in campionato il Genoa. Tra i vari temi, l'allenatore biancoceleste ha toccato anche quello relativo al reale potenziale della rosa: "È opinione diffusa che la Lazio abbia raggiunto il massimo? Questa squadra ha avuto un rendimento altissimo, abbiamo ricevuto consensi. Dobbiamo sapere che mancano 14 partite e tutti ci guarderanno per quello che faremo. Dovremo essere bravi ad avere la stessa voglia, determinazione e fame degli ultimi quattro mesi. La concentrazione dovrà essere sempre alta, nessuno ci regalerà nulla. Domani contro il Genoa sarà uno step importante, il campo lo conosciamo. Sappiamo che avremo tanti tifosi al seguito che ci aiuteranno per fare una grande gara".