© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della formazione dei suoi contro la Sampdoria. "Non ci saranno Wallace, Jony e Lukaku, che oggi si è allenato bene. Caicedo e Leiva hanno svolto l'intera seduta, ho avuto riscontri positivi. Ho dei dubbi su chi far giocare come play. Può giocare Leiva o Parolo, oppure Cataldi come ho provato ieri. Lazzari ha dato grandissima disponibilità, ma devo valutare".