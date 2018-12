© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla così in vista della sfida alla Samp e analizzando le due conferenze di ieri di Lotito e Tare: "Le parole del presidente e del ds sono state importanti e belle, non ne avevo bisogno perché la testimonianza ce l'ho tutti i giorni e conosco l'ambiente dove lavoro. Sarà mia premura far andare questa squadra a pieni giri, sono rimasto deluso della prestazione di Cipro e dell'approccio col Chievo, poi abbiamo ribaltato la partita e probabilmente se quel palo di Immobile fosse stato gol sarebbe stata una settimana diversa. Questa settimana, io stesso e la società abbiamo condiviso questo ritiro, non certo punitivo ma per fare un'analisi sulle ultime partite. Siamo ad un punto dalla zona Champions, in Europa League abbiamo passato il turno ma vogliamo migliorarci".