Lazio, Inzaghi: "Faccio i complimenti a tutti. David Silva? Sicuramente dobbiamo migliorarci"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "C'è Ronaldo, sarebbe un grandissimo traguardo per Ciro Immobile. Vedremo quello che succederà, ma sarebbe un premio per tutti. Ha battuto tutti i record, stasera ha trovato Andrenacci in grandissima serata. Manca una partita, vedremo cosa succede".

Il Brescia ha avuto un paio d'occasioni.

"Non abbiamo solo Immobile, ma abbiamo anche Luis Alberto nella classifica degli assist. A volte ci siamo intestarditi, poi avevamo un avversario retrocesso ma che ha fatto una buona gara. I ragazzi hanno vinto la Supercoppa, hanno fatto tantissimi record. Devo dire solo grazie per quello che ci hanno messo. Abbiamo avuto mille difficoltà nelle prime otto giornate, abbiamo fatto il massimo. Adesso abbiamo l'ultima partita, vediamo cosa succederà".

La pressione ha fatto brillare meno Immobile?

"Io penso di no, quando l'ho visto battere una rimessa ho capito che era un po' nervoso, ma sono contento per lui e per la squadra".

David Silva?

"Sappiamo che il prossimo anno sarà molto più difficile, dobbiamo migliorarci. Dovremo fare qualcosa, Tare sa benissimo cosa fare".