© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Simone Inzaghi e ai tifosi della Lazio non è andata giù la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso e anche oggi, in conferenza stampa, il tecnico non è mancato di ribadirlo in riferimento ad alcuni errori arbitrali: "I fatti di quello che ci è capitato l'anno scorso sono sotto gli occhi di tutti, non ho più parlato di arbitri e di VAR dopo l'anno scorso. Vedendo quello che è successo sappiamo che è dipeso da noi ma anche dei fattori esterni ci hanno impedito di accedere all'Europa più importante".